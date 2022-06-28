行业人士：苹果 iPhone 14 系列首批备货量约 9000 万台，已在谈 iPhone 16 规格

IT之家 6 月 28 日消息，据 Digitimes 获得的消息，供应链从业者指出，目前零组件备货已在 6 月中下旬启动，预计应在 9 月上市的第一批 iPhone 14 系列总备货量维持在约 9000 多万台左右，与往年相差不大。

规格上升级较大的是 iPhone 14 Pro / Pro Max，而 iPhone 14/14 Max 除了内存小幅升级外，几乎没有太大变化。熟悉相机模组的零组件从业者透露，iPhone 14/14 Max 明确升级 4800 万像素镜头，是需要提前准备好技术、规格、产能的部分，目前台系零部件代工业者基本上都在谈 2024 年的规格（暂定 iPhone 16），2023 年（暂定 iPhone 15）已经准备完毕。

但熟悉手机市场人士估计，虽然 618 期间 iPhone 13 系列销量不错，同期销售量出现微幅年成长，但从全年来看，中国手机市场展望普遍氛围不佳。供应链从业者坦言，苹果第 4 季度是否追加第二波订单还不太明确，如果 iPhone 14 系列出货量不佳，苹果原本在每年 11~12 月的第二批零部件追加订单也可能被砍单。

以相机模组为例，因为新料件的准备已经相对明确，估计 2022~2023 年 iPhone Pro 系列的升级相对较大，尽管如此，中国手机市场下半年的走势实在无法预计。

IT之家了解到，此前消息称，iPhone 14 Pro 系列将发生重大变化，刘海预计将被新的药丸 + 打孔所取代。新的 Pro 机型预计还将配备更快的 A16 芯片和升级的 48MP 后置摄像头镜头，支持 8K 视频录制，而标准 iPhone 14 机型据说保留了 A15 芯片和 12MP 镜头。

全系列预计将包括 6.1 英寸 iPhone 14、6.7 英寸 iPhone 14 Max、6.1 英寸 iPhone 14 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 14 Pro Max，原本 5.4 英寸 mini 型号将停产。对标准 iPhone 14 系列的改进可能包括增加内存、升级带自动对焦功能的前置摄像头和 Wi-Fi 6E 支持。