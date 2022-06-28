24 小时不间断，特斯拉柏林超级工厂 7 月 4 日开始三班倒生产 Model Y

6 月 28 日消息，据国外媒体报道，5 月份开始两班制生产 Model Y 的特斯拉柏林超级工厂，在 7 月 4 日，也就是下周一，将开始三班倒生产。

外媒在报道中表示，特斯拉柏林超级工厂目前的两班制，一班从早上 6:30 开始，另一班则是从下午 2:30 开始，在加入第三班之后，工厂就将全天 24 小不间断生产 Model Y。

在下周一开始三班倒生产之后，特斯拉柏林超级工厂 Model Y 的产量，也将会有明显提升。柏林超级工厂 Model Y 的周产量，在上上周就已达到了 1000 辆。

开始三班倒生产，也就意味着特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的这一超级工厂，在生产线的员工就会更多，他们也就需要更多的员工。

外媒在报道中提到，特斯拉柏林超级工厂，目前已有约 5000 名员工，他们仍计划在未来的几个月大量招人，每月招聘数百人，外媒称特斯拉的目标是在年底有 12000 名工人。

由于电动汽车的生产，还需要大量的电池、芯片等各类零部件，因而柏林超级工厂 Model Y 的产能，在下周实行三班倒之后能否大幅提升，还需要充足的零部件供应。如果持续有充足的零部件供应，柏林超级工厂 Model Y 的产量，在三班倒之后就将快速提升。