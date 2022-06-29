小米 12S / Pro 将采用索尼 IMX707 传感器，比 IMX766 感光面积提升 48%

IT之家 6 月 29 日消息，小米 12S 系列新机发布会将于 7 月 4 日举行，新机将主打影像功能，继今天早些时候公布小米 12S Ultra 将采用定制索尼 IMX989 一英寸大底图像传感器之后，刚刚雷军又公布了该系列另外两款手机小米 12S 和小米 12S Pro 使用的传感器 —— 索尼 IMX707。

雷军称：“索尼传感器，旗舰机用最多 IMX766，IMX989 是天花板，而 IMX707 也是超级存在。除了 IMX989，IMX707 最强。对比 IMX766，感光面积提升 48%，进光量提升 49%，价钱也贵一倍多。”

雷军还称，“小米 12S，小米和徕卡合作的首代旗舰，我们下了狠心：直接干到 IMX707！是不是同档无对手？是不是太猛了？”

小米 12S Ultra 搭载的索尼 IMX989 完整 1 英寸大底更是强大，官方称相比 iPhone 13 Pro Max 的传感器，感光面积提升 172%，感光能力提升 101%，拍照速度提升 32.5%，启动速度提升 11%。

IT之家了解到，根据此前官方的消息，小米 12S 系列提供三款机型，分别为小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra，全系采用徕卡影像，全系搭载骁龙 8 + 处理器，并且有纯白色版本，提供 512GB 存储版本，新机将代表小米影像未来发展方向。