苹果 App Store 新规今日起生效：应用必须内置“删除账号”功能

IT之家 6 月 30 日消息，根据苹果此前面向开发者发布的通知，今日起，支持账户创建的 App 必须同时允许用户在 App 中发起账户删除。苹果此前已延长该要求的截止日期，今年 5 月公布的最后期限为 6 月 30 日。

IT之家了解到，苹果表示，开发者在更新 App 时需注意的相关要求如下：

用户应该能够在 App 中轻松找到账户删除选项。

如果 App 提供通过 Apple 登录，在删除账户时开发者将需要使用通过 Apple 登录 REST API 来撤销用户令牌。

不能仅提供暂时禁用或停用账户的选项。 用户应该能够将自己的个人数据与账户一起删除 。

如果 App 涉及的领域受到严格监管，开发者可能还需要提供额外的支持流程，用于确认和协助账户删除过程。

遵循关于储存和保留用户账户信息以及处理账户删除的适用法律要求。其中包括遵循不同国家或地区的当地法律。

苹果《App Store 审核指南》显示，如果 App 不包含基于账户的重要功能，请允许用户在不登录的情况下使用。如果 App 支持账户创建，则也必须在 App 内提供账户删除选项。App 不得要求用户提供个人信息才能正常使用，除非个人信息与 App 的核心功能直接相关，或是法律要求时。

此外，苹果在审核指南中指出，如果开发者的核心 App 功能与特定的社交网络（如 Facebook、微信、微博或 Twitter 等）不相关，开发者必须提供无需登录或其他类似机制的访问权限。调取基本档案信息、分享到社交网络或邀请朋友使用 App 等不视为核心 App 功能。App 还必须包含用于撤销社交网络凭证的机制，以及从 App 内停用 App 与社交网络之间数据访问的机制。App 不可在设备外存储社交网络的凭证或令牌，而且只能使用此类凭证或令牌来在 App 使用期间从 App 本身直接连接社交网络。