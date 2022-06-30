遭偷跑后 AMD 索性官宣线程撕裂者 Pro 定价：2399 美元起，传统 HEDT 时代终结

IT之家 6 月 30 日消息，AMD 宣布 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器将从 2022 年 7 月开始在全球系统集成商处提供，预计今年晚些时候向 DIY 社区提供。

但是，本周有淘宝商家在国内提前上架了 AMD 线程撕裂者 PRO 5000WX 系列处理器，64 核的 5995WX 处理器卖 46500 元。

然后，无奈的 AMD 只能含泪官宣了新品的零售信息，例如官方定价。同时 AMD 也宣布不再发布非 Pro 款的线程撕裂者处理器。

外媒认为这一事件标志着传统 HEDT（终极 / 超高端台式机）时代的终结。毕竟对于绝大多数爱好者来说，Pro 款定价确实太贵，所以它也只能是卖给工作站用户了。

IT之家了解到，AMD 早在 3 月份就发布了新一代 Threadripper Pro 芯片，然后跟往年一样出现在了联想的 OEM ThinkStation 工作站中，AMD 也没有公布芯片定价和零售日期。

上周，AMD 宣布 Pro 型处理器将在今年晚些时候提供给其他 OEM 厂商，并将作为独立芯片进行零售，也为 DIY / 发烧友提供服务，并将统一非 Pro 和 Pro 版本的线程撕裂者处理器。

AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX SEP 为 6499 美元（约 43543.3 元人民币）

AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX SEP 为 3299 美元（约 22103.3 元人民币）

AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX SEP 为 2399 美元（约 16073.3 元人民币）

从 AMD 公布 Threadripper Pro 定价可以看到，Pro 款芯片对于前几代 HEDT 处理器的定价要高得多，这也远远超出玩家们的预期。

简单来说，64 核 128 线程 Threadripper Pro 5995WX 卖 6499 美元，比上一款传统 HEDT 平台的 3990X 高出 2509 美元，也比上一代 Pro 的 64 核 Threadripper Pro 3995WX 贵了 1100 美元，普通用户难以承受。

AMD 最初代线程撕裂者完全面向消费者的 HEDT 市场我们也经常可以看到有人拿线程撕裂者打游戏。但在第三代之后，该公司拿出了增强型的线程撕裂者 Pro 3000 系列处理器。Pro 系列支持更多内存通道（8 个），从而可以更好地服务于专业工作站用户。

从前几代来看，非 Pro 和“Pro”的产品线是独立存在的，但 AMD 最新公告明确指出，两条产品线现在将合二为一，我们以后只有一种 Threadripper 处理器可供选择，实为可惜。

《AMD 线程撕裂者 PRO 5000WX 开始零售，64 核型号 47000 元》