微星主板新 BIOS 优化 R7 5800X3D，支持三级性能提升

IT之家 6 月 30 日消息，据 Tom's Hardware 消息，微星为部分 X570S、X570 和 B550 主板推出了新的 Beta BIOS，为 R7 5800X3D 处理器带来了 Kombo Strike 功能，可实现性能提升。

据报道，微星暂未公布 Kombo Strike 的原理，描述是“改进了 R7 5800X3D 的 CPU 性能”，该功能有四个选项：禁用、1、2 和 3。

据报道，由于 AMD 已锁定该芯片的 CPU 超频参数，暂不确定微星是如何从 R7 5800X3D 中挤出额外性能的。

外媒称，目前该功能适用于微星的 X570S Unify、Ace，X570 Godlike 以及 B550 Unify X、Unify、Gaming Edge WiFi、B550I Gaming Edge MAX WiFi、 B550M Mortar 等主板。

IT之家曾报道，在 CES 2022 展会上，AMD 发布了全新 AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器，首次采用 AMD 3D V-Cache 技术。官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。

参数方面，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，高达 8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达 4.5GHz。