报告：苹果 iPhone SE 3 5G 在日本市场需求强劲，但美国市场表现欠佳

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，苹果公司 3 月 9 日凌晨推出的支持 5G 的新一代 SE，上市已有三个多月，整体销量尚可，也为苹果带来的可观的营收。

对于新一代的 iPhone SE，有机构在报告中表示，就在全球范围内的销量而言，苹果的这一款产品是成功的。

研究机构还表示，在 3 月 18 日开始发货的新一代 iPhone SE 的推动下，iPhone SE 的销量，在 4 月份环比增长三位数，这一款新推出的手机，也进入了 4 月份销量榜前十，排在第 7 位，所占的份额为 1.4%。

研究机构在报告中还提到，苹果新一代的 iPhone SE，在日本市场需求强劲，是 4 月份日本市场销量最高的智能手机，在当月所售智能手机中所占的份额，高达 18%。但在美国市场，新一代 iPhone SE 的表现，与日本市场相比还是有差距。

新一代的 iPhone SE，是苹果在 3 月 9 日凌晨的春季新品发布会上推出的，搭载 iPhone 13 系列同款的 A15 仿生芯片，支持 5G，是最后一款转向 5G 的 iPhone，在这一款推出之后，苹果的 iPhone 产品线，就已全部转向 5G。

其他配置方面，iPhone SE 搭载 4.7 英寸 LCD 宽屏多点触控显示屏，后置 1200 万像素广角摄像头，前置摄像头为 700 万像素，IP67 级别防水，内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器，有红色、星光色、午夜色三种配色，存储容量有 64GB、128GB 和 256GB 三种可选。

支持 5G 的 iPhone SE，起售价为 429 美元，高于上一代的 399 美元，也高于此前预计的 399 美元，但在 iPhone 中的售价仍是最低的。在国内市场，iPhone SE 3499 元起售，128GB 版为 3899 元，256GB 版为 4699 元。