苹果 App Store 应用今日起可在韩国使用第三方支付系统

IT之家 6 月 30 日消息，今年早些时候，苹果公司宣布将遵守韩国的一项新法律，允许第三方支付提供商在 App Store 应用中提供服务。

据 9to5Mac 报道，从今天开始，开发者可在韩国 App Store 发布的应用中申请使用苹果以外的第三方支付方式。

IT之家了解到，韩国监管机构 2021 年 8 月通过了一项反垄断新规，要求苹果和谷歌允许开发者在通过 App Store 和 Google Play 分发的应用中使用第三方支付系统。苹果随后对该决定提出上诉，但最终同意遵守相关法律。

目前，苹果已披露了更多细节，说明了开发者如何让在韩国发行的应用使用第三方支付系统。与在荷兰的情况类似，想要在韩国使用第三方支付方式的开发者必须使用 StoreKit 外部购买授权。

开发者可根据需要选择继续使用苹果应用内购买系统，但具有第三方支付方式的应用需要韩国 App Store 专用的新版本。苹果指出，家庭共享等功能将无法在这些应用中使用。

对于使用第三方支付系统进行的每笔收入，开发人员仍需向苹果支付佣金，但会有 4 个百分点的折扣。此外，应用必须明确说明用户将通过苹果不支持的第三方系统付款。目前有四家韩国支付提供商获得苹果认证，包括 KCP、Inicis、Toss 和 NICE。