索尼 PS VR 2 真机照曝光，将于明年正式发售

IT之家 6 月 30 日消息，位于得克萨斯州奥斯汀和菲律宾的工作室 Bit Planet Games 在推特上分享了索尼 PS VR2 的首张真机照片。

一位关注者向其询问是否违反了 NDA 协议，这位开发者回答说：“如果我们在 6 个月前发布这张照片，你是对的。”

看到这里你可能会好奇 ——6 个月之前是什么时候呢？

IT之家了解到，在 1 月份的 CES 2022 主题演讲中，索尼首次带来了 PlayStation 5 VR 的官方技术规格，并确认了其 PlayStation VR2 Sense 游戏机的到来。

当时，索尼还宣布了 PS5 第一款 PS VR2 游戏： 来自 Guerrilla 和 Firesprite 开发的《地平线 山之呼唤》。

据此前的消息，该头戴式设备将在明年发售，索尼也为其发售准备了至少 20 款游戏作品。PS VR2 将支持 4K HDR、110° 广视角和中心渲染。此外，新机采用的 OLED 显示屏将提供单眼 2000×2040 的分辨率和 90/120Hz 的刷新率。

SIE 还确认，PS VR2 将支持 Foveated 渲染，从本质上提高 VR 游戏画质和表现。

“目前，（我们）有大量资金用于与独立和其他第三方开发商合作，以确保在推出 PlayStation VR2 时获得大量有吸引力的 VR 内容，”SIE 总裁 Jim Ryan 说道，“随着 PlayStation VR 2 耳机的用户数增长，这种能量、努力和资金将实现持续增长。”