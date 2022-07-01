腾讯收购的短视频平台 VUE VLOG 宣布停止运营，用户曾过千万

IT之家 7 月 1 日消息，视频拍摄和 Vlog 平台 VUE VLOG 官方微信公众号昨晚发布公告称，由于项目组战略计划的调整，将于 2022 年 9 月 30 日 23 时 59 分停止 VUE VLOG 的运营。

IT之家了解到，公告显示，2022 年 6 月 30 日 23 时 59 分起，VUE VLOG 客户端将会停止新用户注册、会员充值服务，并且关闭客户端部分功能，但用户仍可以登录、浏览、下载之前上传的视频。2022 年 9 月 30 日 23 时 59 分起，VUE VLOG 将会全面停止运营，关闭服务器和官网。服务器关闭后，除法律法规另有规定或另有约定外，VUE VLOG 内的所有帐号数据及资料（包括但不限于金币、油钱、你之前上传的视频等）等信息将被全部删除。

尽管有上述安排，但 VUE VLOG 停止运营后，对于用户已充值购买但未到期的会员服务，可以继续登录 VUE VLOG 使用会员服务直至会员服务期届满。VUE VLOG 表示，用户请务必在 2022 年 9 月 30 日 23 时 59 分之前对需要保存的视频进行下载以防丢失，并对油钱进行提现、对未消耗完的金币进行退款。

公开资料显示，VUE 于 2016 年 3 月成立，从短视频的拍摄和剪辑应用起家，2018 年 12 月产品更名为“VUE Vlog”，定位从视频工具正式转向了 Vlog 社区。转型 Vlog 社区后，VUE 社区的注册用户超过了 1200 万。到 2019 年时，总安装用户突破 1 亿，曾获得 App Store 超过 120 个国家首页推荐。2020 年 9 月，据 36 氪报道，VUE Vlog 已被腾讯全资收购，作价近 5000 万美元，且为全现金交易。