特斯拉得州工厂每周可生产 5000 辆 Model Y

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，特斯拉已将得克萨斯州 GigaFactory 工厂的产量提高到每周 5000 辆，并在标准版 Model Y 的基础上增加了长续航版。

特斯拉得州工厂耗资数十亿美元，是特斯拉最重要的项目之一。今年 4 月，得州工厂正式开业，并向员工交付了首批 20 辆 Model Y 电动汽车。对于得州工厂的产量，特斯拉一直保密。但据预计，之前每周的产量应该不到 1000 辆（Model Y）。

对于得州工厂而言，要提高产量一直很困难，因为该工厂生产的 Model Y 采用了新的 4680 电池和结构电池组，而这一直都是瓶颈。但知情人士今日称，自从增加了 Model Y 长续航版本后，特斯拉已经设法提高了产量，现在每周可生产数千辆汽车。

其中一位知情人士称，特斯拉得州工厂现在每周可生产多达 5000 辆汽车，但这是否是一个可持续的速度，目前尚不得而知。而另一位知情人士称，增加长续航版车型后，特斯拉有能力每周至少生产 2000 辆 Model Y。

但是，一些买家被特斯拉顾问告知，他们从得州工厂购买的 Model Y 长续航版配备的是 2170 电池，而不是新的 4680 电池。

最近，由无人机拍摄到的图像显示，特斯拉得州工厂每天都有数百辆汽车驶出。不管怎样，分析人士称，得州工厂在投产后短短几个月的时间，一周能生产 2000 辆至 5000 辆汽车，简直令人难以置信。

特斯拉之前曾表示，今年年底前，得州工厂每周可生产 1 万辆汽车。