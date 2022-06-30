坐班不到 40 小时走人？特斯拉利用工牌跟踪办公室考勤并警告

北京时间 6 月 30 日消息，一名特斯拉员工在职业网络应用 Blind 上发帖称，特斯拉正在监控员工的办公室出勤情况。

这名特斯拉员工在 Blind 上贴出了一张来自特斯拉的自动邮件的截图。该邮件告诉这名员工，过去一个月里，他至少有 16 天没有使用工牌进入特斯拉办公室。一名特斯拉员工证实了这封邮件的真实性。

“这是一项自动通知，”邮件写道，“你收到这封邮件是因为在截至 6 月 28 日的 30 天内，没有记录显示你至少有 16 天使用工牌进入过特斯拉办公室。提醒一下，所有员工都要回到办公室，全职工作。我们意识到，你没有签到的原因有很多，包括生病、度假或出差。无论如何，请给你的经理发邮件说明你缺席的原因，并将一份副本发至 absence@tesla.com。”

▲ 特斯拉的警告邮件

另一名员工在 Blind 上发帖称，新政策可能会对员工构成威慑。“感觉不对，”他写道，“我无法用语言来表达为什么它让我感到困扰，感觉这有点越界了。这是控制。这是不尊重。”

今年 5 月 31 日，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 向员工发出了最后通牒，要求他们每周至少回到办公室工作 40 个小时，否则就辞职。他表示，此举是促进工厂工人与高管之间平等努力的一部分。在新冠大流行期间，工人被要求在工厂上班。