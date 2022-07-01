小米 12S Ultra 将首发采用环保素皮，触感舒适且超耐脏污

IT之家 7 月 1 日消息，距离小米 7 月 4 日的小米 12S 系列发布会越来越近，官方也透露出了该系列新机的更多消息。今日小米官方称小米 12S Ultra 将采用环保有机硅素皮材质，触感舒适且超耐脏污。

小米官方称，环保有机硅素皮材质为小米首次在手机领域采用。该材质常用于高端游艇内饰、航空宇航服等。小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮手感舒适，有质感。相比其他手机上常见的真皮和素皮材质，小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮拥有更为优秀的抗老化、抗脏污性能。小米官方称，该材质轻轻一擦就能焕然一新，长期使用不易发黄掉皮，并且小米定制了小牛皮头层纹理，让小米 12S Ultra 触感更亲肤，拿在手中不易打滑脱落。

值得一提的是，小米称小米材料工程师通过不断改进，引入了天然硅矿石的原材料，让小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮从选材到生产全程环保。

IT之家了解到，小米此前官宣了小米 12S Ultra 将采用第二代硅氧负极电池，电池能量密度高达 714Wh / L，拥有 4 倍于传统石墨的锂离子存储能力。同时小米 12S Ultra 还将搭载小米澎湃 P1 充电芯片和小米澎湃 G1 电池管理芯片这两颗自研芯片，可实现毫秒级实时监控电池安全，大幅提升续航预测精准度，有效增长手机续航时长。