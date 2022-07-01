小米 12S / Ultra 预热：采用新一代钴酸锂电池 / 第二代硅氧负极电池，电量更高、温度更低

IT之家 7 月 1 日消息，小米方面今日官宣了小米自研的“澎湃 G1”电池管理芯片，并表示这款芯片将于 7 月 4 日晚七点发布，将搭载于小米 12S 系列中。

除此之外，小米还宣布新机将采用新型电池材料，也就是新一代钴酸锂电池，并采用电池负极分流技术，充电时电池最高温度降低 5℃。小米 12S 的电池容量也提升 100mAh 来到了 4500mAh。

根据之前爆料来看，这款机型仅重 183g，也就是雷军说的“小机身有大电量”。

除了小米 12S 之外，超大杯小米 12S Ultra 将采用更先进更贵的第二代硅氧负极电池，电池能量密度高达 714Wh / L，4 倍于传统石墨的锂离子存储能力。虽然小米没公布电池容量，但应该不低于 4800mAh 电池，并支持 67W 有线快充和 50W 无线闪充。

小米 12SUltra，第二代硅氧负极电池 小米 12SUltra，采用新能源汽车常用的硅氧负极电池，通过「参硅补锂] 的方式，在电池负极增加了纳米级富锂硅氧材料。攻克硅碳电池首次充电效率低，及硅颗粒易破裂粉化问题，解决硅负极电池循环寿命短业内难题。第二代硅氧负极材料带来 4 倍于传统石墨的锂离子存储能力，电池能量密度高达 714Wh / L，相比上一代大幅提升。 小米 12S，新一代钻酸锂电池 小米 12S，采用新一代钻酸锂电池材料，通过大幅提升体系耐电压特性，增大电池能量密度，相比常规钻酸锂电池，电池单体宽度可缩减 1mm，同时创新性的将电池内部保护板极限缩窄 2.2mm，同体积下电池电量增幅高达 100mAh，让小尺寸机身内容纳下 4500mAh 成为可能。同时，小米 12S 的新一代钻酸锂电池首次采用电池负极分流技术，充电时电池最高温度降低 5℃。

IT之家了解到，小米今日还官宣了全新的澎湃 G1 电池管理自研芯片，小米 12S Ultra 将首发搭载小米澎湃 P1 和小米澎湃 G1 两颗自研芯片，可实现毫秒级实时监控电池安全，大幅提升续航预测精准度，有效增长手机续航时长，敬请期待。

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