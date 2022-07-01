遭侵权投诉，微软 Win11/10 商店下架多款第三方网易云音乐 UWP 应用

IT之家 7 月 1 日消息，近期有开发者收到了网易的侵权告知函，称被用户投诉，网易要求开发者从微软应用商店立即下架 LyricEase 等第三方网易云音乐 UWP 应用，并且停止一切侵权行为。

LyricEase 开发者 brandonw3612 表示，已经主动下架了 LyricEase，但应该是又被对方举报了，而且微软还发来了类似强制下架的报告。

网易告知函显示，网易称，

网易云音乐由杭州网易云音乐科技有限公司独立开发运营，网易云音乐作为国内知名的在线音乐平台，致力于为用户提供优质的音乐内容服务，我司以高额的成本采购了海量音乐作品内容，在未获我司合法授权的情况下，任何第三方均没有权利播放由我司享有版权的音乐作品，我司有权以自己的名义或授权第三方进行维权。我司收到用户的举报，你开发的“lyricease”上存在大量未经我司授权的歌曲内容，贵方涉嫌通过非法破解网易云音乐内容接口的方式获取由网易云音乐享有版权的歌曲资源，贵方未经我司授权，直接为用户提供网易云音乐享有版权的音乐作品内容，该行为不仅侵犯了我司享有的音乐作品版权，亦非法攫取了网易云音乐的用户流量构成不正当竞争，损害了我司作为权利人的合法权益。同时贵方通过非法技术手段破解网站获取大量网易云音乐歌曲内容的行为，涉嫌构成侵权著作权罪及破坏 / 非法侵入计算机信息系统罪。针对上述侵权行为，根据中华人民共和国《著作权法》、《刑法》 等相关法律法规规定，我司现郑重函告贵方：立即下架“lyricease”。在未获得我方授权的前提下，停止一切侵犯我司合法权益的行为。

另一位开发者 kengwang 表示，第三方网易云音乐 UWP 应用 Hyplayer 同样下架，开源仓库将设置为 Private。

此前网易在 Windows 10 商店上架了网易云音乐 UWP，目前平均得分 3.5 分，从 2020 年 5 月开始，网易云音乐 UWP 已经变成 Win32 转制 UWP 版，纯粹的网易云音乐 UWP 版在此之前也很久没有更新了。