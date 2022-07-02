亚马逊向欧盟妥协：为 Prime 付费服务增加“取消订阅”按钮

北京时间 7 月 2 日消息，在遭到全球多家消费者团体的投诉后，亚马逊终于做出调整，让用户轻松地取消对“Amazon Prime”服务的订阅。

去年 4 月，欧洲消费者组织（BEUC）、挪威消费者委员会（NCC）和跨大西洋消费者对话（TACD，美国和欧盟消费者组织的论坛）向欧盟委员会表达了对亚马逊的不满。

他们称，用户必须通过层层障碍，如复杂的导航菜单，歪曲的措辞和令人困惑的选择，才能取消对“Amazon Prime”的订阅。为此，一些消费者组织还对亚马逊提起了诉讼。

对此，欧盟委员会今日表示，亚马逊现允许用户轻松地取消订阅“Amazon Prime”，只需简单的“两次点击”。欧盟委员会进一步解释说，亚马逊已提供一个显著且明显的“取消按钮”，点击两次即可取消订阅。

这一调整将适用于所有欧盟网站，以及台式设备、手机和平板电脑，且立即生效。

欧盟司法专员迪迪埃・雷恩德斯（Didier Reynders）在一份声明中称：“消费者必须能够在没有任何平台压力的情况下，行使自己的权利。有一件事是明确的：必须禁止操纵性设计或‘黑暗模式’。”

而亚马逊表示：“经过重新设计，用户注册或取消 Prime 会员资格，都变得简单明了。我们一直在听取反馈，并寻找改善客户体验的方法。就像这一次，在与欧盟委员会进行建设性对话后，我们做出了调整。”

在美国，亚马逊 Prime 的年费已涨至 139 美元，为会员用户提供快速的送货服务，在视频和其他方面也有诸多优惠政策。