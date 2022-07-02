中概科技股周五多数走高：途牛涨近 24%，每日优鲜称 CEO 等高管未卷入问题交易

北京时间 7 月 2 日消息，投资者对经济增长放缓甚至衰退的可能性日趋谨慎，美国国债收益率下跌，美股收高。

截至收盘，道指涨 321.83 点，涨幅为 1.05%，报收 31097.26 点；标普 500 指数涨 39.95 点，涨幅为 1.06%，报收 3825.33 点；纳指涨 99.11 点，涨幅为 0.9%，报收 11127.84 点。

热门中概股周五收盘大多走高，纳斯达克中国金龙指数收涨 1.26%。虽然 6 月份交付量同比增幅均高于 60%，小鹏汽车增幅更是超过 130%，但今天“蔚小理”出现不同程度下跌。

途牛涨近 24%，逸仙电商涨超 18%，趣店涨超 13%，每日优鲜涨超 8%，优信、达达集团涨超 7%，金山云涨超 6%，虎牙、新氧涨超 5%，斗鱼涨 5%，拼多多涨近 5%，微博、哔哩哔哩、爱奇艺、BOSS 直聘、腾讯音乐涨超 4%，知乎涨近 4%，欢聚集团、陆金所控股涨超 3%，唯品会涨近 3%，京东、人人公司、迅雷、趣头条、阿里巴巴、荔枝、雾芯科技涨超 2%，百度、寺库涨近 2%，携程、富途控股、名创优品、图森未来、水滴公司、开心汽车涨超 1%。

新能源汽车股高开低走，小鹏汽车跌超 4%，蔚来汽车、理想汽车跌超 1%。

九紫新能跌超 10%，乐居跌近 7%，台积电跌近 6%，凤凰新媒体跌 3%，中通跌近 3%，36 氪、微美全息跌近 2%，网易有道、搜狐、一起教育、满帮跌超 1%，叮咚买菜、蘑菇街、怪兽充电跌近 1%。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

蔚来 6 月交付量增长 60%，却被野村证券泼了一盆凉水

对于蔚来股东而言，今天的一个好消息是，6 月份交付量达到 12961 辆，比上年同期增长 60%。蔚来第二季度出货量（截至 6 月底）增长逾 14% 至 25059 辆。蔚来还表示，它将从下个月起开始交付 ES7、ES6 和 EC6。在这些因素推动下，常规交易中蔚来股价一度摸高 22.5 美元，涨幅达到 3.59%。

▲ 野村证券将蔚来目标股价“腰斩”

但野村证券分析师发表投资报告将蔚来目标股价由 51.5 美元下调至 25.8 美元后，投资者开始对其股票失去兴趣，股价一度跌至 20.95 美元，跌幅达到 3.5%。今天另外一个坏消息是，美联储采用用的一个经济指标显示，第二季度美国 GDP 可能缩水 1%，考虑到第一季度 GDP 缩水 1.6%，这意味着美国经济已经陷入衰退。

每日优鲜完成内部审计：CEO 等高管对问题交易不知情

每日优鲜今天美股盘后披露了董事会独立审计委员会进行的独立评估的结果。在第三方专业顾问的协助下，公司对次日达业务部门与第三方供应商和客户在 2021 年的部分交易展开独立的内部评估，评估内容包括对次日达部门 2021 年的部分交易进行分析，对包括收集自公司高管和相关员工的电子数据在内的文档进行评估，与高管和相关员工进行谈话。

▲ 涉事员工已提交辞呈

评估工作已基本完成。评估发现，次日达业务部门 2021 年完成的部分交易是可疑的，例如没有披露供应商和客户间的关系，不同供应商、客户使用相同的合同信息。因此，这期间公司财报中有关营收的数据可能是不准确的。相关责任人已经确定，他们向公司递交了辞呈，但包括 CEO 和首席财务官在内的公司高管对有疑问的交易既不知情，也没有卷进去。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

英国：苹果 App Store 诉讼案可以继续

竞争上诉法庭裁定，苹果有关蕾切尔・肯特（Rachael Kent）诉讼是有问题的主张被驳回，诉讼将继续。去年提起的这一诉讼，指控苹果蓄意打压竞争，强制 App Store 用户使用其支付处理系统，获取“超额”利润。原告认为，苹果强制开发者在应用内购物中使用其支付系统，并抽成 30% 是不公平的，“哄抬”了物价。

▲ 苹果或赔偿英国用户 122 亿元经济损失

诉讼要求苹果赔偿因其行为被迫支付高价的英国用户的经济损失，总额达 15 亿英磅（约合人民币 122 亿元），受到影响的英国客户达到 1960 万人。肯特表示，“对于英国 App Store 用户而言，这真是个天大的好消息。我们坚信，我们有关苹果的行为损害消费者利益的主张‘有理有据’，证据将支持这一点。”

需求疲软，美光业绩预期远低于华尔街

美光昨天发布的第三财季财报显示，2.59 美元的每股收益超过分析师预期的 2.43 美元，86.4 亿美元的营收符合华尔街预期。与上年同期相比，美光每股收益和营收分别增长 38% 和 16%。此外，美光对本财季每股收益和营收的预期分别为 1.63 美元和 72 亿美元，华尔街对这两个数据的预期分别为 2.6 美元和 91.5 亿美元。

▲ 云计算客户库存过高，影响美光业绩预期

美光认为，其业绩预期令人失望的“罪魁祸首”是疲软的智能手机和 PC 销售以及供应链问题。它还提及云计算客户过高的库存也是一个原因。常规交易中美光股价一度跌超 9%。