分析称苹果 iPhone 15“未采用自研 5G 基带芯片”并非技术问题，而是专利法律问题

IT之家 7 月 1 日消息，此前报告显示，苹果 iPhone 15 将成为首款采用 Apple 自研 5G 基带芯片的 iPhone 手机，但最近有分析师称，情况并非如此，因为苹果遭遇了“设计失败”问题。现在，根据一项新的分析报告，这只说对了一半。

新的分析报告认为，苹果公司试图甩掉高通，转而使用苹果自研调制解调器芯片的确存在问题，但这是专利法律层面的问题，而不是技术设计问题……

背景

苹果多年来一直使用高通调制解调器芯片 —— 提供移动数据连接的无线电芯片。2020 年 iPhone 12 推出时，苹果再次依靠高通芯片来提供新的 5G 功能。

然而，苹果和高通之间的关系一直令人担忧。尤其是，这家 iPhone 制造商对高通的“双重打击”感到不安，高通一方面向苹果公司出售芯片，一方面又要求苹果为在同一芯片中使用的技术支付专利费。

此前高通公司指责苹果敲诈。两家公司的首席执行官举行了“敌对”会议。高通拒绝向苹果出售用于 iPhone XS 和 iPhone XR 的芯片。两家公司都搁置了早先关于和解的讨论，并一直抗争。而一项价值数十亿美元的试验就此开始。

苹果的计划是在研发自己的无线电芯片设计工作的同时，暂时将高通调制解调器芯片切换到英特尔芯片。不幸的是，当英特尔宣布退出 5G 智能手机调制解调器业务后，该计划失败了。由于苹果自己的芯片设计还需要几年时间才能准备好，这让苹果别无选择，只能继续选择使用高通芯片。因此两家公司很快达成了庭外和解。

为了加快内部 5G 调制解调器芯片的工作，苹果后来收购了英特尔的调制解调器部门。

苹果 5G 芯片问题

凭借收购英特尔技术所提供的优势，此前有报道称苹果有望在明年的 iPhone 15 中准备使用自研的 5G 芯片设计。

然而，分析师郭明錤近期表示，情况发生了变化，并表示这是因为苹果的 5G 芯片经历了“开发失败”。

“最新调查显示，苹果自己的 iPhone 5G 调制解调器芯片开发可能已经失败，因此高通将继续成为 2H23 新 iPhone 的 5G 芯片独家供应商，供应份额为 100%（此前估计该公司份额为 20%）。

但现在一份新分析报告表明，苹果 5G 芯片问题不在于芯片开发本身，而是涉及到专利的法律问题。

为了设计自己的芯片，苹果需要让高通的两项专利无效。尽管达成了和解，但这场战斗仍在继续，一直诉讼到美国最高法院。但对苹果来说，不幸的是，最终美国法院驳回了其上诉。

Patently Apple 称，苹果明年无法使用自己的 5G 芯片不是因为技术故障，而是因为预料到这会侵犯高通的两项专利。该网站链接到一份冗长的 Foss 专利分析，该分析支持这种解释 —— 认为高通将起诉苹果并最终获得胜利。

“在假设的 2025 年或 2027 年高通起诉苹果的侵权诉讼中，上述两项智能手机专利很可能会再次被主张。PTAB 驳回了苹果的有效挑战，苹果的上诉因缺乏支持而无果而终。除非苹果能够挖掘出一些以前未被发现的强大的现有技术，否则这些专利将很难被绕过。”

苹果目前仍然拥有高通的专利许可，但双方看起来还没有就新的专利费用达成更新的协议。