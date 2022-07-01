苹果美国推出 Apple TV 促销活动，或因新品将至而清库存

IT之家 7 月 1 日消息，IT之家今天早些时候曾报道苹果美国在线商店突然下线维护，原因未知。现在该商店已经重新上线，下线维护的原因也揭晓了，苹果推出了新的 Apple TV 促销活动。

现在用户购买 Apple TV 4K 或 Apple TV HD 时可获得 50 美元的礼品卡，上述产品本身的价格没有变化，分别为 179 美元和 149 美元。

该促销活动从 7 月 1 日持续到 7 月 14 日，所以只有两周的时间来做出是否购买的决定，用户只能将礼品卡用于购买苹果公司的其它产品。此外，用户必须在苹果在线商店或苹果零售店购买 Apple TV，经销商将不参与该促销活动。

长期以来，Apple TV 顶盒一直被批评为过于昂贵，相关竞品只需四分之一的价格就能买到。

IT之家了解到，苹果商店推出这种促销活动是很罕见的，据彭博社记者 Mark Gurman 猜测，苹果之所以推出这个促销活动可能是为了清库存，为即将推出的搭载 A14 处理器的机型做好准备。此前他曾爆料称，新的 Apple TV 将采用更快的 A14 芯片，与目前的 Apple TV 4K 相比，还会增加 1GB 的额外内存。