苹果在英国被起诉：App Store 抽成过高违反竞争法，用户被迫承担高溢价

IT之家 7 月 2 日消息，因被指控违反竞争法规，苹果公司将在英国面临全面审判，起诉者们认为其 App Store 抽成过高，用户需要承担太多费用。

总部位于伦敦的竞争上诉法庭 (Competition Appeal Tribunal) 拒绝了苹果公司限制或驳回此次集体诉讼的请求。

此次诉讼由数字经济专家兼讲师蕾切尔・肯特 (Rachael Kent) 博士领导，肯特在给《每日邮报》的一份声明中表示：

她说:“我为竞争上诉法庭做出这一明确且深思熟虑的决定表示赞赏”“这种规模的主张总被对面大力反对。我们指控苹果的反竞争行为触及了苹果商业战略的核心，苹果拥有几乎无限的资源，这将永远是一场都有挑战性的斗争”。

根据肯特博士的诉状，苹果对应用程序和应用程序内购买收取 30% 的佣金是不公平的。此外，她认为苹果的降价迫使开发商提高价格，从而将成本转嫁给消费者，用户不应该成为他们商业行为的受害者。

IT之家了解到，苹果在今年 5 月的一次法庭听证会上反驳这一说法，他们不同意 30% 的抽成是不公平或过高的说法，理由是她使用了错误的法律测试。然而，法庭直接驳回了苹果的所有论点。

法庭审判官 Ben Tidswell 说:“我们不接受苹果公司的说法，即诉请揭示了法律上的错误或有缺陷的方法，无论是与对滥用行为的正确法律测试有关，还是对这种做法的经济价值的考虑有关。”

值得一提的是，这并不是苹果第一次因为在 App Store 中抽成 30% 而受到批评，但实际上该公司的抽成率是大多数 App 应用商店的标准，但还是遭到了立法者、开发者的反对，最著名的便是 Epic Games 反垄断案，不过在那之后，苹果提出了另一种解决方式，他们对 App Store 销售额低于 100 万美元的开发者降低 15% 的抽成，虽然还是有人不满意。