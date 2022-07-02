测试显示苹果 M2 MacBook Pro 散热不佳，全速运行温度高达 108℃并降频

IT之家 7 月 2 日消息，苹果此前在 WWDC 上发布了搭载最新 M2 SoC 的 13 英寸 MacBook Pro，几天前这款笔记本电脑开始提供给测试者测试。本周，YouTuber MaxTech 将新的 13 寸 M2 MacBook Pro 与采用 M1 Pro SoC 的老款 MacBook Pro 进行了比较。测试显示，新的 13 英寸 MacBook Pro 的散热性能令人失望。他发现，当导出 8K 佳能 RAW 视频时，该机温度达到了 108℃，并出现了严重的过热降频。这与 14 英寸 M1 Pro MacBook Pro 形成鲜明对比，后者在同一测试中从未出现过热降频。

IT之家了解到，这两款笔记本电脑的主要区别之一是散热系统，M2 MacBook Pro 机身内只有一个风扇，M1 Pro MacBook Pro 则有两个风扇。MaxTech 测试结果显示，M2 机型显然也是需要第二个风扇的。如上所述，该机在持续负载下达到了令人震惊的温度。MaxTech 在 Twitter 上写道，这个温度是他在 Mac 上见过的最高温度，包括基于英特尔处理器的 Mac。

108℃的高温是在导出 8K 佳能 RAW 视频时达到的，该测试对 CPU 和 GPU 的压力都达到了极限。M2 MacBook Pro 达到这个温度时，风扇正以 7200rpm 的峰值转动。这意味着，由于风扇已经尽其所能地控制温度，系统只有一个办法来降低温度：过热降频。这会降低设备性能，但可以防止芯片因过热而损坏。

过热时，M2 会将 P 核的时钟从 3200MHz 立即降到 1894MHz，E 核从 2228MHz 降至 1444Mhz，GPU 也从 1,393MHz 降至 289Mhz。功耗也会急剧下降，整个封装从 29.46W 降至仅 7.31W，也使得 M2 芯片的温度一路下降到 84℃，之后会再攀升到 100℃以上。MaxTech 称，这个循环一遍又一遍地重复，直到视频导出完成。这种反反复复的降频导致性能下降，最终的结果是被 M1 Pro MacBook Pro 击败，M2 需要近 20 分钟才能完成导出，而 M1 Pro 只用了 11 分钟多一点，后者在测试中也没有出现过热降频现象。

由于 M1 Pro 与 M2 没有直接可比性，MaxTech 还测试了搭载了 M1 的 13 英寸 MacBook Pro。在同样的视频导出测试中，M1 机型的最高温度为 94℃，CPU 虽然并没有一直以 100% 的速度运行，但 GPU 却是一直在以 100% 的速度运行。M1 机型也没有出现过热降频。

目前需要等待更多的测试，来确定是否是 M2 MacBook Pro 普遍存在的问题，只看一个测试有时会得出错误的结论。不过这个测试也让人担心搭载 M2 的 MacBook Air，该机是无风扇的。

值得一提的是，此前还有测试发现，M2 MacBook Pro 13 英寸低配版 SSD 硬盘被降速，比 M1 版本读取速度慢 50%，写入速度慢 30%。