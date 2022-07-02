SteamOS 3.3 Beta 发布，Steam Deck 中文键盘终于来了

IT之家 7 月 2 日消息，V 社官方近日发布了 SteamOS 3.3 Beta 版本，终于为 Steam Deck 带来了简体 / 繁体中文键盘。

SteamOS 3.3 Beta 更新内容如下：

支持简体中文、繁体中文、日文和韩文键盘。这些键盘现已在 Steam Client Beta 中提供。

修复了背光强度改变时某些游戏的性能问题。自适应亮度切换现在在 Steam Client Beta 中再次激活。

更新了具有兼容性和性能修复的图形驱动程序。

更新了无线驱动程序，修复了 5GHz 上的 WiFi 断连问题。

添加内置手柄驱动，当 Steam 不在桌面模式下运行时生效。

修复了从睡眠状态恢复后不久从 dock 断开时屏幕面板保持关闭的问题。

修复了连接到 dock 时屏幕背光仍然亮着的问题。

在 PC 模式下增加了对 Qanba Obsidian 和 Qanba Dragon 街机摇杆的支持。

修复与特定主机一起玩时 Remote Play 客户端中颜色消失的问题。

修复了未使用麦克风时的 CPU 仍在消除回声的问题，该问题提高了空闲或接近空闲情况下的功耗。

修复了从桌面模式切换时未保存蓝牙配置文件选择的问题。

修复了外部显示器上的多声道音频。

修复了某些采集卡上的音频输出。

修复了从睡眠中恢复后音频损坏的一些实例。