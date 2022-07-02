育碧：9 月 1 日起，《刺客信条 2》等 15 款老游戏多人在线服务将关闭

IT之家 7 月 2 日消息，据 VGC 报道，育碧宣布将于 9 月 1 日停用部分旧游戏的在线服务器，甚至 PC 上的某些游戏 DLC 将不再可用。

关闭意味着玩家将无法在多款《刺客信条》（包括《刺客信条 2》《刺客信条 3》《刺客信条：兄弟会》《刺客信条：解放 HD》《刺客信条：启示录》）、《孤岛惊魂 3》《细胞分裂 6：黑名单》《狂飙：旧金山》和《波斯王子 5：遗忘之沙》玩多人游戏。重制版游戏不受影响。

此外，据育碧称，许多 PC 游戏将不再能够安装或访问 DLC，而《幽灵行动 4: 未来战士》 的单人战役将只能在离线模式下运行。

该发行商声称，关闭一些老游戏的在线服务“让我们能够将资源集中在更新或更受欢迎的游戏上，为玩家提供出色的体验。”

使用 Ubisoft Connect 的 Units 和挑战也将被禁用，这意味着玩家将不再能够通过完成某些任务来获得 Units。

可以通过 Ubisoft Connect 解锁的内容，例如地图和皮肤，也将被禁用，这意味着玩家将无法再解锁它们。

这是育碧今年第二轮关闭服务器。今年 4 月，育碧关闭了《阿凡达》、《彩虹六号：维加斯》和《彩虹六号：维加斯 2》等游戏的多人游戏部分，标志着在线游戏服务的结束。