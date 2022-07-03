外媒测试英特尔 10 核 i5-1235U，CPU 性能打平上代 4 核 i7-1165G7

IT之家 7 月 3 日消息， i5-1235U 是英特尔最新的 12 代酷睿 U15 系列中的中端处理器，2 大核 + 8 小核设计，共计 10 核 12 线程。据外媒 NoteBookCheck 测试，这款处理器的 CPU 性能与上代 28W TDP 4 核 8 线程的 i7-1165G7 差不多。

如上图所示，在 CineBench R20 多核性能测试中，i7-1165G7 和 i5-1235U 分数基本一致。在单核测试中，i5-1235U 凭借着更新的架构，跑分领先 3%。

在 GPU 方面，由于 i5-1235U 的核显为 80EU，而 i7-1165G7 的核显为 96EU，i5-1235U 图形性能尚达不到上代 i7 的水平，但已与 MX250 跑分一致。

IT之家了解到，目前轻薄性能本多采用 P 系列的 28W 处理器，一些追求轻薄的笔记本会选用 U 系列的 15W 型号，如戴尔新出的 XPS 13。

以下是 i5-1235U 与 i7-1165G7 的详细参数对比。