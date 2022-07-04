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特斯拉为何无法在印度享受特殊待遇？当地打车巨头这么说

2022/7/4 7:39:19 来源：凤凰科技 作者：萧雨 责编：问舟
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北京时间 7 月 4 日消息，印度希望特斯拉公司在该国建厂，促进制造业，但是特斯拉要求先销售，再谈建厂的事情。不过，印度没有让步，并未向特斯拉破例降低高额进口关税，这是什么原因呢？

印度打车巨头 Ola 认为，印度政府正努力加快电动汽车行业本土巨头的发展，向特斯拉提供特殊激励并不符合该国的最佳利益。Ola 获得了软银的投资，其 CEO 巴维什・阿加瓦尔 (Bhavish Aggarwal) 正在进军印度新兴的电动汽车市场。目前，印度这个拥有 14 亿人口的国家正拥抱可再生能源，以遏制化石燃料排放。

最近，Ola 与穆克什・安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信实工业和现代汽车等其他几家公司在印度一个规模为 24 亿美元的计划中中标，该计划旨在提高本国电池芯产量。

“特斯拉可以随时进入印度，在这里开店并销售自己的汽车，” 阿加瓦尔表示，“他们只是希望被区别对待，我认为这不符合印度的利益。”

特斯拉还没有在印度启动制造业务。特斯拉创始人埃隆・马斯克 (Elon Musk) 今年 5 月在推特上表示，只有被允许在印度销售和维修汽车之后，特斯拉才会在该国建厂。马斯克尚未置评。

Ola CEO阿加瓦尔

▲ Ola CEO 阿加瓦尔

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关键词：特斯拉印度

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