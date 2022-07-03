特斯拉第二季度交付量超 25.4 万，6 月刷新单月产量新纪录

IT之家 7 月 3 日消息，特斯拉官方今日宣布：2022 年第二季度，尽管经历了供应链的持续挑战和工厂停工，特斯拉全球仍然生产了超过 25.86 万辆汽车，交付了近 25.47 万辆汽车。据称，2022 年 6 月是特斯拉历史上汽车产量最高的月份。

据悉，特斯拉二季度交付量 25.47 万辆，高于去年同期的 201250 辆，但低于第一季度创纪录的 310048 辆，结束了两年的增长势头，也低于预估的 26.12 万辆。

此外，特斯拉二季度产量 25.86 万辆，预估 24.74 万辆。其中，二季度 MODEL 3 / Y 产量 24.22 万辆，同比增加 19%；二季度 MODEL S 和 MODEL X 产量 1.64 万辆，上年同期 2340 辆。

IT之家曾报道，特斯拉 CEO 马斯克之前表示，由于电池短缺和电池制造工具供应受阻，特斯拉在美国得州和德国柏林的新汽车工厂正在造成“数十亿美元的损失”，因为它们难以提高产量。

马斯克在接受 Tesla Owners Silicon Valley 采访时说，得州工厂汽车产量“很少”，因为 4680 电池增产困难，同时，制造 2170 电池的设施的供应受阻。“过去两年的供应链中断绝对噩梦，一件事接着一件事，我们还没有走出困境。”