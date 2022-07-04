特斯拉得州超级工厂所产 4680 电池 Model Y 可在 52 分钟内充至 97% 电量

7 月 4 日消息，据国外媒体报道，4 月 7 日举行了盛大开业典礼的特斯拉得克萨斯超级工厂，已在生产配备 4680 电池和结构化电池组的 Model Y，部分幸运的预订者，也已经收到了配备这一款电池的 Model Y。

外媒的报道显示，特斯拉电动汽车的忠实爱好者，已拥有多辆特斯拉的 Ryan Levenson，已通过租车平台租赁了一辆近期由得克萨斯超级工厂所生产的 Model Y。

从外媒的报道来看，Ryan Levenson 租赁的这辆 Model Y，是双电机标准续航版，续航里程为 279 英里，也就是 449 公里。

外媒在报道中表示，在车辆的续航里程显示为 0 之后，Levenson 将 Model Y 开进了一处安装 V3 超级充电桩的充电站充电，他在 12:25 时开始充电，到下午 1：17 时，车辆显示的续航里程已有 270 英里。这也就意味着他所驾驶的 Model Y，在 52 分钟的时间里，电量充至近 97%。

这名特斯拉电动汽车的忠实爱好者在社交媒体上还透露，他在分析充电功率曲线之后发现，配备 4680 电池的 Model Y，在开始充电之后，充电功率很快就达到了 250kW，并不像他此前充电时逐步提升到 250kW。

另外，Levenson 还透露，他所驾驶的 4680 电池 Model Y，在显示的续航里程为 0 之后，仍继续行驶了 3 英里，加速似乎并未受到影响。