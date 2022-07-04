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OPPO 竖向小屏折叠屏新机曝光：代号蜻蜓，主打轻薄和新型铰链结构

2022/7/4 9:17:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 4 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，OPPO 目前正在开发的有两款折叠屏新机，其中一款代号蜻蜓，还没有确定命名，该机采用了类似三星 Galaxy Z Flip 那种竖向内折的方式，采用 120Hz 的小屏，主打轻薄和新型铰链结构。

此外，OPPO Find N 2 将会采用 120Hz 刷新率的屏幕，依然是内折形态，各种补齐短板，而且屏幕尺寸在折叠屏机型里依旧显得比较小巧，同时新机还优化了重量和厚度。

他还透露，OPPO 还在开发一款直板机型，今年下半年 OPPO 将推出一系列搭载联发科天玑和高通骁龙芯片的高性能旗舰新机。

IT之家了解到，OPPO 在去年 12 月推出了旗下首款折叠屏机型 OPPO Find N， 7699 元起，预计今年的迭代新机也不会差太多。

OPPO Find N 搭载骁龙 888 处理平台，内置 4500mAh 电池，配备 7.1 英寸可折叠内屏，分辨率 1792×1920，支持 1-120Hz 自适应刷新率；外屏为 5.49 英寸，分辨率 1972×988。两个屏幕最大亮度均为 800nit，局部峰值亮度 1000nit。

影像方面，OPPO Find N 搭载 5000 万像素主摄、1600 万像素超广角镜头、1300 万像素长焦镜头。此外，还配备 3200 万像素内外双前摄。

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关键词：屏幕OPPO

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