华擎 B660M PG Riptide 主板官方测试，i5-12400 超外频性能提升 18.4%

IT之家 7 月 4 日消息，6 月份，华擎宣布推出 B660M PG Riptide 主板，支持 12 代酷睿处理器。这款主板的特点是搭载独立时钟产生器，可提供更高 BCLK 频率。

今天，华擎发布了 B660M PG Riptide 主板的测试信息，对 i5-12400 进行了超外频测试。

据官方测试数据，经过调试，i5-12400 成功将外频从 100MHz 超到了 120MHz 并稳定测试。CINEBENCH R23 跑分方面，测试前单核 1727，多核 12268，外频超到 120MHz 之后，单核 1875，提升了 8.5%，多核 14537，提升了 18.4%。

IT之家了解到，这款主板采用了 15 相供电，搭载 B + 涡轮芯片。官方称，这是一颗额外设计的的外部基准频率产生芯片，不但能够提供更高的 BCLK 频率、更精确的波形，还可以仔细微调频率，彻底挖出 + CPU 的超频潜力。

此外，该主板可容纳两个 M.2 存储设备，都可以支持 PCI Express 4.0 M.2 SSD，其速度是 PCI Express 3.0 的两倍；配备 2.5G 有线网卡，采用加强型 PCIe 显卡插槽，支持 PCIe 4.0；支持 DDR4-5333 高频内存。

价格方面，华擎 B660M PG Riptide 主板售价 1099 元。