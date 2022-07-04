小米 12S / 12S Pro 正式发布：联合徕卡研发，搭载骁龙 8 +，配备索尼 IMX707 主摄，售价 3999 元起

IT之家 7 月 4 日消息，小米 12S / 12S Pro 于今日晚间正式发布，与徕卡联合研发，搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，售价 3999 元起。

首先，小米公布了小米影像战略升级 —— 全新理念「超越人眼，感知人心」：

成像系统升级：复合传感器、镜头、光学马达系统全面升级；

小米影像大脑 2.0：图像处理算法全面升级；

生态开放：小米与全行业共享移动影像的进步。

小米 12S / 12S Pro 拥有 4 款配色，整体设计与小米 12 系列类似，加入了用户期待的白色版本。

小米 12S / 12S Pro 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，CPU 功耗降低 33%、GPU 功耗降低 30%，跑分超 110 万，支持动态性能调度技术。

屏幕方面，小米 12S / 12S Pro 与上一代一致。小米 12S 配备 2400×1080 OLED 屏幕，华星光电第五代发光材质，峰值 1100nits 亮度，120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，12bit 色深，前后双光感，16000 级调光，康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域，JNCD≈0.29、deltaE≈0.36，60Hz 类 DC 调光。

小米 12S Pro 配备 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值 1500nits 亮度，120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0，480Hz 触控采样率，10bit 色深，前后双光感，康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域，JNCD≈0.34、deltaE≈0.33，支持低频闪模式。

小米 12S 配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。小米 12S Pro 配备 4600mAh 电池，120W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。

影像方面是一项大提升，小米 12S / 12S Pro 将广角主摄升级到了索尼 IMX707，配备夜枭 2.0 算法，CyberFocus 追焦系统，30 张 / 秒闪电连拍，首发夜景疾速抓拍，通过徕卡 Summicron 认证，徕卡经典、徕卡生动双画质风格、内置徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC 4 款徕卡滤镜等。

▼ 小米 12S 系列可使用徕卡可乐标照片水印

IT之家了解到，小米 12S 售价为 3999 元起，今晚开启预订，7 月 6 日 10 点正式开售。

8 + 128GB：3999 元；

8 + 256GB：4299 元；

12 + 256GB：4699 元；

12 + 512GB：5199 元。

小米 12S Pro 售价 4699 元起，今晚开启预订，7 月 6 日 10 点正式开售。