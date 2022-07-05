realme 真我 GT2 大师探索版官图公布：直角金属中框，新配色定名“硬箱・旷野”

IT之家 7 月 5 日消息，今日上午，真我 realme 副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起通过社交媒体正式公布了 realme 真我 GT2 大师探索版官方渲染图，全新配色定名“硬箱・旷野”。

据徐起介绍，这款机型采用复刻硬箱造型的直角金属中框，将金属铆钉与机身融为一体，搭配触摸细腻的环保素皮，“感受源自旷野的野性，释放探索世界的天性”。

此外，realme 真我手机官方表示，真我 GT2 大师探索版年度质感旗舰联合潮流设计师 Jae Jung，把直角边框、铆钉、素皮等硬箱传奇设计元素一一解构，并融至手机设计中。

IT之家了解到 ，realme 真我 GT2 大师探索版将于 7 月 12 日发布。入网信息显示该机厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

另据数码博主 @数码闲聊站 爆料，真我 GT2 大师探索版采用居中单孔超窄边框直屏。此外，该机预计采用 6.7 英寸京东方蓝钻柔性直屏，并在采用 100W 快充 + 5000mAh 双芯大电池的同时将整机厚度控制在了 8.2mm。