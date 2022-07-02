索尼 PS VR2 头显将采用 Tobii 眼球追踪技术

IT之家 7 月 2 日消息，总部位于瑞典的高科技集团 Tobii 宣布，该公司将为索尼即将推出的 PlayStation VR2 头显提供眼球追踪技术。

Tobii 首席执行官 Anand Srivatsa 称：“PlayStation VR2 为沉浸式虚拟现实（VR）娱乐建立了一个新的基线，并将使全球数百万用户体验到眼球追踪的力量。我们与索尼互动娱乐公司（SIE）的合作是对 Tobii 世界领先的技术能力的持续验证，以大众市场规模提供尖端的解决方案。”

Tobii 公司表示，与索尼的这项交易的收入预计将占其 2022 年收入的 10% 以上。

索尼在 2021 年正式公布了新一代 VR 头显 PlayStation VR2，之后在 2022 年的 CES 上披露了其规格。索尼称，与前代产品相比，PS VR2 性能和互动性都得到了增强，能给消费者带来更加身临其境的游戏体验。

IT之家了解到，PlayStation VR2 提供了 4K HDR、110 度的视野和凹陷渲染。通过 OLED 显示屏，玩家可以预期每只眼睛的显示分辨率为 2000×2040，流畅的帧率为 90/120Hz。通过由内向外的追踪，PS VR2 通过嵌入 VR 头盔的集成摄像头追踪你和你的控制器。

索尼官方此前介绍称，通过眼球追踪，PS VR2 可以检测到你的眼睛的运动，所以简单地看一下特定的方向就可以为游戏角色创造一个额外的输入。这使玩家能够以新的和栩栩如生的方式进行更直观的互动，允许提高情绪反应和加强表达，为游戏提供一个新的真实水平。

值得一提的是，PlayStation VR2 的真机照前些天已经在网上流出，据分析师郭明錤此前消息，索尼已经完成了 PS VR2 的硬件开发，硬件供应链可以开始在 2022 年第三季度开始量产，但是否今年推出还是未知数。