25 公斤重 Capstone 立方体卫星脱离地球轨道，飞向月球

7 月 5 日消息，当地时间周一，美国 Capstone 立方体卫星成功脱离地球轨道，开始飞向月球。这也是美国国家航空航天局 (NASA) 宇航员登月计划的组成部分。

Capstone 立方体卫星只有微波炉大小，6 天前搭乘火箭实验室的电子号火箭从新西兰马希亚半岛发射升空。由于巡航中所使用的燃料非常少，这颗卫星还需要 4 个月的时间才能抵达月球轨道。

火箭实验室创始人彼得・贝克（Peter Beck）在接受采访时表示，他本人的兴奋之情难以言表。

“这可能需要一段时间来理解。这个项目前后花费了我们两年半的时间，执行起来非常非常困难。”“所以，今晚看到这一切汇聚在一起，看到航天器驶向月球，这绝对很震撼。”

贝克说，这项任务成本相对较低，NASA 估计为 3270 万美元，标志着太空探索新时代的开始。

贝克说：“现在只要花费数千万美元，就可以制造出能抵达月球、小行星乃至金星和火星的火箭以及宇宙飞船。”“这是一种前所未有的疯狂能力。”

如果任务的其余部分取得成功，Capstone 立方体卫星将在接下来的几个月里向地球传回重要信息，成为首颗在全新轨道进行绕月飞行的卫星。这种轨道被称为“近直线晕轨道”（NRHO），看起来就像一个拉伸的鸡蛋形状，轨道的一端靠近月球，另一端则远离月球。

NASA 计划将一个名为“月门”的空间站送入这种轨道，作为阿尔忒弥斯登月计划的组成部分，让宇航员可以从空间站抵达月球表面。

贝克说，新轨道的优点是最大限度减少燃料的使用，并允许卫星或空间站与地球不间断保持联系。

6 月 28 日，火箭实验室电子号火箭搭载名为“光子号”的航天器从新西兰发射升空，并在 9 分钟后相互分离。“光子号”航天器搭载 Capstone 立方体卫星飞行了 6 天时间，期间航天器引擎定期点火，运行轨道离地球越来越远。

本周一，“光子号”航天器的最后一个引擎点火，航天器整体脱离地球引力，并将卫星送上前往月球的轨道。目前火箭实验室的计划是让 25 公斤重的 Capstone 立方体卫星先飞过月球，并于 11 月 13 日回到新的月球轨道。飞行途中，Capstone 立方体卫星将使用少量燃料对运行轨道进行修正。

贝克表示，他们将在未来几天决定如何处理“光子号”航天器。其已经完成任务，尚有少许燃料。贝克说：“我们可以用它完成许多非常酷的任务。”

这项任务是 NASA 与总部位于美国加州的火箭实验室以及总部位于科罗拉多州的先进太空 (Advanced Space) 公司这两家私人企业合作进行，而先进太空公司拥有并运营 Capstone 立方体卫星。