北京协和医院联合腾讯 AI Lab 发布手术导航系统，可一键生成 3D“透明脑”

IT之家 7 月 5 日消息，据腾讯 AI 实验室消息，今日北京协和医院联合腾讯 AI Lab，共同发布了具有有完全自主知识产权的便携式智能化手术导航系统，临床初步应用取得成功。

该手术导航系统由导航平板电脑、导航棒、深度相机等设备组成，整个系统设备齐全，但并不占据手术室太大空间。并且该系统在具有高精度的同时，成本仅为传统手术导航产品的十分之一，完成了手术导航系统的国产化替代。

IT之家了解到，术前，基于 AI 和影像技术，该手术导航系统能够将磁共振、CT 等影像自动进行分割重建及三维可视化处理，通过腾讯 AI Lab 的算法能力，一键生成定制化的 3D“透明脑”，方便医生制定手术计划，向病人和家属讲解手术方案。

术中，通过实时定位技术（SLAM）跟踪，该系统可在无头架和参考架情况下，实现增强现实导航。借助深度相机，综合深度学习和视觉算法，该系统能实现虚拟空间和现实空间的高精度一键配准，将生成的 3D「透明脑」1:1 与病人实际情况进行匹配，进行术中导航。试验数据显示，其配准精度可达亚毫米级。算法能力的提升，可将传统手术导航的配准时间由传统的近半个小时，缩短至几秒钟，为病人抢占宝贵的治疗时机。

在实际应用场景中，该系统还可根据医生需求，通过与 AR 眼镜适配，对大脑进行多视角观察，扫除视野盲区。