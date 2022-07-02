华硕 ROG 游戏手机 6 官方渲染图曝光，新机将于 7 月 5 日发布

IT之家 7 月 2 日消息，爆料者 @evleaks 今日放出了华硕 ROG 游戏手机 6 的高清渲染图，这款新机将在北京时间 7 月 5 日晚 8 点发布。

新机预计将提供两种配色，主要是白色与黑色的区别。华硕 ROG 游戏手机 6 摄像头模组依然延续了上一代设计，后盖设计样式进行了小的调整，标有 06 字样，代表第六代 ROG 游戏手机。

此外，ROG 品牌 logo 位于左下方，与腾讯游戏标志并列，中间部分的炫彩个性视窗样式有一点改动，而且还保留了腰键。值得一提的是，这个 "炫彩个性视窗" 可以在不同的场景下显示不同的内容，并支持自定义，可玩性颇高。

IT之家曾报道，华硕 ROG 游戏手机 6 此前已入网，将采用 6.78 英寸 OLED 三星直屏，分辨率为 FHD+，屏幕刷新率为 165Hz，骁龙 8+Gen1 处理器辅以 18GB 大内存，内置 6000mAh 双电芯电池，支持 65W 快充，后置 6400 万像素三摄，支持屏下指纹解锁，机身厚度高达 10.39mm，重 229g。

高通骁龙 8+ Gen 1 基于台积电 4nm 工艺制造，CPU 和 GPU 的主频都提升 10%，整体芯片功耗降低 15%。

不出意外的话，ROG 游戏手机 6 经过 ROG 深度调校，同时搭载腾讯定制 Solar Core 游戏加速引擎，能够实现腾讯全系游戏的深度优化。

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