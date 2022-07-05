腾讯团队宣布《掌上 WeGame》将于 9 月 8 号停止运营，此前支持英雄联盟等开黑组队

IT之家 7 月 5 日消息，腾讯《掌上 WeGame》运营团队今天发布《掌上 WeGame》退市公告，公告显示，《掌上 WeGame》产品（包括掌上 WeGame App 端，WeBiBi 微信小程序以及 WeBiBi H5 版本），将于 2022 年 9 月 8 日【23】时【59】分终止运营。

现公布终止运营的相关事宜：

1、2022 年 7 月 5 日【12】时【00】分，停止新用户注册，关闭打赏充值。

2、2022 年 7 月 15 日【23】时【59】分，停止官方渠道 App 下载，停止各应用商店 App 下载。

3、2022 年 9 月 8 日【23】时【59】分，关闭服务器，正式停止运营。届时玩家将无法进行登录。

腾讯团队表示，与掌上 WeGame 产品所对应的 WeGame PC 端上 BiBi 广场、热门组织等相关功能也将于掌上 WeGame 关闭服务器之前陆续下线。但是针对云顶宝典、云顶战绩等助手功能，会陆续迁移至 WeGame PC 端“LOL 助手 - 云顶之弈”，继续为玩家提供服务。

针对部分玩家《掌上 WeGame》充值蜂币未消耗完的情况，腾讯团队准备了补偿活动。

（PC 端具体请点击本链接查看补偿活动页面）

（H5 端具体请点击本链接查看补偿活动页面）

其中：

1、该补偿活动所涉及的 Q 币同时也将作为对用户在《掌上 WeGame》账号内未消耗虚拟蜂币（若有；不包括主播收入）的替换。

2、参与补偿活动的时间： 2022 年 7 月 5 日【18】时【00】分至 2022 年【9】月【8】日【18】时【00】分。

3、本补偿活动的活动页面于 2022 年 7 月 5 日【18】时【00】分上线；一旦你参与补偿活动，即视为对补偿 / 替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。

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