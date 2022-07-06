3999 元起，小米 12S / Pro 今日开售：首发骁龙 8 +，搭载徕卡专业光学镜头

IT之家 7 月 6 日消息，小米 12S 与小米 12S Pro 于 7 月 4 日发布，搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器与徕卡影像，售价 3999 元起，将于今日（7 月 6 日）10 点正式开售。

小米 12S

8GB+ 128GB 版本售价 3999 元；

8GB+ 256GB 版本售价 4299 元；

12GB+ 256GB 版本售价 4699 元；

12GB+ 512GB 版本售价 5199 元。

小米 12S Pro

8GB+ 128GB 版本售价 4699 元；

8GB+ 256GB 版本售价 4999 元；

12GB+ 256GB 版本售价 5399 元；

12GB+ 512GB 版本售价 5899 元。

IT之家了解到，小米 12S 与 12S Pro 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，CPU 功耗降低 33%、GPU 功耗降低 30%，支持动态性能调度技术。

屏幕方面，小米 12S 配备 2400×1080 OLED 屏幕，采用华星光电第五代发光材质，拥有 1100nits 峰值亮度，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率、12bit 色深、前后双光感、16000 级调光，搭配康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域与 60Hz 类 DC 调光，JNCD≈0.29、deltaE≈0.36。

小米 12S Pro 则配备 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，拥有 1500nits 局部峰值亮度，支持 120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0、240Hz 触控采样率、10bit 色深、前后双光感，搭配康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域与低频闪模式，JNCD≈0.34、deltaE≈0.33。

配置方面，小米 12S 内置 4500mAh 电池，支持 67W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。小米 12S Pro 配备 4600mAh 电池，支持 120W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。

影像方面，小米 12S 与 12S Pro 将广角主摄升级到了索尼 IMX707，配备夜枭 2.0 算法，其 CyberFocus 追焦系统支持 30 张 / 秒闪电连拍，新机首发夜景疾速抓拍，通过徕卡 Summicron 认证，拥有徕卡经典、徕卡生动双画质风格、内置徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC 4 款徕卡滤镜等。