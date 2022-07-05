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【IT之家开箱】小米 12S Ultra 图赏：圆盘后摄，徕卡影像

2022/7/5 9:40:55 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 5 日消息，在昨晚召开的小米影像战略升级暨 Xiaomi 12S 系列新品发布会上，小米 12S Ultra 旗舰手机正式发布，首发索尼 IMX989 传感器，拥有经典黑、冷杉绿两款配色，售价 5999 元起

IT之家现已拿到小米 12S Ultra 经典黑版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

第二部分：手机

小米 12S Ultra 采用一体化金属框架，保护整套复杂光学系统的上百零件，搭配环保有机硅材料，模拟小牛皮的纹理，更耐脏抗污，同时支持 IP68 防水防尘。

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra 最具辨识度的便是采用圆盘设计的后置镜头模组，配有 23K 金边，包括 1 英寸大底专业主摄、48MP 超广角和 48MP 潜望长焦，支持徕卡影像和 OIS 光学防抖。

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

这款手机的正面，则是一块 6.73 英寸 AMOLED 微曲柔性屏，支持 2K 分辨率与第二代 LTPO 技术，可实现 1-120Hz 智能动态刷新率。

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

小米 12S Ultra

此外，小米 12S Ultra 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，首次采用“叶脉冷泵散热系统”，配备澎湃 G1 电池管理芯片和澎湃 P1 快充芯片双芯片，采用容量达 4860mAh 的第二代硅氧负极电池，支持 67W 有线秒充、50W 无线秒充、10W 无线反充。

小米 12S Ultra

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关键词：小米12S

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