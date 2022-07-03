小米 12S Pro 影像配置公布：三颗徕卡专业光学镜头，全部 5000 万像素

IT之家 7 月 3 日消息，小米影像战略升级暨小米新品发布会将于明日召开，届时全新小米 12S 系列将正式发布。今日下午，继屏幕、充电等参数后，小米官方公布了小米 12S Pro 的影像配置。
IT之家了解到，小米 12S Pro 搭载三颗徕卡专业光学镜头，包括专业主摄、人像主摄和超广角主摄，实现全焦段覆盖。
专业主摄：索尼 IMX707 超大底，24mm 等效焦距；
人像主摄：2 倍长焦，50mm 等效焦距；
超广角主摄：115 度超广角，14mm 等效焦距。
此外，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军表示，小米 12S Pro 实现徕卡原生双画质、全焦段徕卡影像、三颗徕卡专业光学镜头、全部 5000 万像素，“让移动摄影更专业”。
根据此前信息，屏幕方面，小米 12S Pro 采用 6.73 英寸第二代 LTPO 2K 屏幕，拥有 522 ppi 与 1500nit 峰值亮度，同时支持支持 16000 级自动亮度、10bit 色彩、微棱镜技术与 1-120Hz 智能动态刷新率。
充电方面，小米 12S Pro 支持 120W 澎湃秒充，拥有疾速快充、恒温两档模式，其中疾速快充 19 分钟即可充至 100%，恒温模式 25 分钟充至 100%。除 120W 澎湃秒充外，小米 12S Pro 还支持 50W 无线秒充和 10W 无线反充。