小米 12S Pro 影像配置公布：三颗徕卡专业光学镜头，全部 5000 万像素

IT之家 7 月 3 日消息，小米影像战略升级暨小米新品发布会将于明日召开，届时全新小米 12S 系列将正式发布。今日下午，继屏幕、充电等参数后，小米官方公布了小米 12S Pro 的影像配置。

IT之家了解到，小米 12S Pro 搭载三颗徕卡专业光学镜头，包括专业主摄、人像主摄和超广角主摄，实现全焦段覆盖。

专业主摄：索尼 IMX707 超大底， 24mm 等效焦距 ；

人像主摄：2 倍长焦， 50mm 等效焦距 ；

超广角主摄：115 度超广角，14mm 等效焦距。

此外，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军表示，小米 12S Pro 实现徕卡原生双画质、全焦段徕卡影像、三颗徕卡专业光学镜头、全部 5000 万像素，“让移动摄影更专业”。

根据此前信息，屏幕方面，小米 12S Pro 采用 6.73 英寸第二代 LTPO 2K 屏幕，拥有 522 ppi 与 1500nit 峰值亮度，同时支持支持 16000 级自动亮度、10bit 色彩、微棱镜技术与 1-120Hz 智能动态刷新率。

充电方面，小米 12S Pro 支持 120W 澎湃秒充，拥有疾速快充、恒温两档模式，其中疾速快充 19 分钟即可充至 100%，恒温模式 25 分钟充至 100%。除 120W 澎湃秒充外，小米 12S Pro 还支持 50W 无线秒充和 10W 无线反充。