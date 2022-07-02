得益于骁龙 8 + 能效跃升，小米 12S 手机续航能力相比小米 12 大幅提升 15%

IT之家 7 月 2 日消息，今天小米继续预热小米 12S 系列新品。今天小米手机谈到了小米 12S 系列中内置的骁龙 8+ Gen 1 芯片的性能、功耗和续航表现。

小米手机称，“续航表现，是手机核心的体验指标之一。骁龙 8 + 能效大跃升，让小米 12S 的续航能力相比小米 12 大幅提升 15%，一天绝对够用。小米 12S Pro 及小米 12S Ultra 续航能力相比前代产品更有着质的飞跃。”

也就是说，小米 12S 系列将是小米旗舰手机有史以来最强续航。作为对比，小米 12 手机搭载了骁龙 8 Gen 1 芯片，电池容量为 4500mAh 。

根据小米手机的预热，骁龙 8 + 采用台积电 4nm，性能和能效都取得新巨大突破。大家关心的原画质跑《原神》、不发热、续航、功耗等都有巨大提升。骁龙 8+，同等性能下对比上一代，CPU 功耗降低 33%，GPU 功耗降低 30%。

另外在温控方面，小米 12S 系列在 25 度环境下表现优秀，并将挑战夏天户外 35 度环境。

据高通介绍，全新骁龙 8 + Gen 1 是骁龙 8 移动平台的增强版，采用超大核 Cortex-X2 + 大核 A710 + 小核 A510 的三丛集架构，CPU 核心最高主频提升至 3.2GHz。同时，相较于骁龙 8，骁龙 8 + Gen 1 采用了台积电 4nm 工艺。

小米 12S 系列包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra。小米 12S 系列三款机型都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰平台，另外小米 12S Pro 还可能会提供天玑 9000 版本。