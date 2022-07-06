俄专家：中国品牌很快将占据俄罗斯 90% 手机、家用电器市场份额

与国内手机市场行情不同，今年上半年，中国手机品牌，真我、华为、小米、德卡诺、Infinix、iTel 等成为俄罗斯市场销量的领先者。

“中国品牌正占领俄罗斯市场。”俄罗斯《生意人报》4 日以此为题报道称，中国品牌的手机、平板电脑、笔记本电脑和家用电器开始取代那些离开俄罗斯的主要供应商。俄专家认为，中国品牌很快将占据俄罗斯 90% 的手机、家用电器市场份额。同时，苹果公司的份额同比下降 14%，三星下降 15%。

今年上半年，俄罗斯共卖出 1000 多万部手机，同比下降 23%。俄电商平台 Yandex Market 发布报告指出，第一季度，中国品牌电子产品的份额同比翻了一番。报道称，在一些西方供应商离开俄市场的背景下，俄消费者更关注鲜为人知的品牌或新品牌，这些品牌通常是中国、土耳其或俄罗斯制造商。俄 GS 集团分析中心负责人亚历山大・苏尔科夫称，在俄罗斯的中国品牌小米、荣耀和真我很快将取代俄手机市场领导者苹果和三星的位置。

俄专家确信，在缺乏其他供应商的情况下，零售连锁店和大型分销商将与中国的公司签订长期合同，这将进一步巩固中国在俄市场的地位。在不久的将来，中国品牌将占据俄罗斯市场 90% 的份额。