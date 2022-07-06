首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

华为回应与陈春花相关传言：华为不了解她，她也不可能了解华为

2022/7/6 10:28:37 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 7 月 6 日消息，今日上午，华为公共及政府事务部通过心声社区发布声明称，近期网络上有 1 万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息

IT之家了解到，声明指出，华为收到不少问询，所以正式声明：华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为

华为回应与陈春花相关传言

据新浪科技报道，陈春花曾于 2017 年 1 月发表文章《与任正非先生：围炉日话》，描述了 2016 年岁末，她和姚洋教授、田涛教授等与任正非交流的情景。

此外，根据华为心声社区的相关评论内容，大量细节已被夸大、演绎成“华为军师陈春花”“华为海军司令陈春花”“任正非不顾华为高管的反对，坚持自己驾车接北大女教授陈春花”“任正非亲自开车接陈春花，却遭对方直言：你的企业马上面临亏损”等，还在被反复炒作。

百度百科资料显示，陈春花，现任北京大学国家发展研究院 BiMBA 商学院院长、北京大学王宽诚讲席教授、知室联合创始人、新华都商学院理事会理事长、华南理工大学工商管理学院教授博士生导师、新加坡国立大学商学院客座教授，曾任新希望六和股份有限公司联席董事长兼首席执行官，2015 年至 2018 年连续四年获得《财富》“中国 25 位最具影响力商界女性领袖”

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用