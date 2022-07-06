任天堂 Switch 也缺芯，因零件采购遇阻日本销量季度同比减少 33%

IT之家 7 月 6 日消息，据日经新闻，任天堂发言人本周二表示，因零件采购遭遇阻碍，任天堂游戏主机 Switch 在今年 4 月至 6 月这一季度在日本的销量比一年前减少了 33%，而芯片原料短缺是影响生产的主要原因。

发言人还表示，公司正就零件采购进行谈判，但前景仍充满不确定性。考虑到任天堂将生产和组装工作完全外包，该公司必须和智能手机和汽车制造商竞争重要的零件的生产。

IT之家了解到，Famitsu 的数据显示 Switch 在最近一个季度的销量总计约为 840000 台。

据业内人士推测，任天堂在部分零件采购方面出现了问题，包括蓝牙无线通信组件（用于手柄和主机）以及用于控制电流的模拟 IC 芯片方面也存在问题。

除任天堂之外，例如索尼等一些科技公司，比如智能手机制造商，甚至汽车公司都需要这些重要部件，目前缺芯问题以及供应链中断问题似乎并未好处太多好转。

值得一提的是，任天堂的目标是在截至 2023 年 3 月的年度之前售出 2100 万台 Switch，但他们并未考虑到最新一轮的供应短缺 —— 该公司现在预计将修改其当前财年 3400 亿日元（25 亿美元）的净利润预测年。

根据任天堂的官方数据，截至 2022 年 3 月 31 日，Switch 已售出超过 1.07 亿台。该公司在 2022 年剩余时间内的软件阵容目前包括 Xenoblade Chronicles 3、Splatoon 3 和 Bayonetta 3 等游戏。

《任天堂 Switch 上市 6 年需求不减，但由于供应链问题将减产 10%》