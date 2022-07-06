上汽集团研发千公里以上长续航固态动力电池，明年搭载上车

IT之家 7 月 6 日消息，“上汽集团”微信公众号消息，7 月 6 日，上汽集团与清陶（昆山）能源发展股份有限公司签约，上汽清陶“固态电池联合实验室”揭牌成立。

据介绍，双方将在千公里以上长续航固态动力电池量产应用、固态动力电池 4C 快充技术、高安全长寿命固态动力电池开发、高效率固态动力电池集成技术开发等项目开展合作。按照规划，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池，将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上应用。

IT之家了解到，清陶能源聚焦于固态锂电池产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，现已建成“新能源材料 — 固态锂电池 — 自动化装备 — 锂电池资源综合利用 — 科研成果孵化 — 产业投资”的完整产业生态链。上汽集团于 2020 年 6 月、2022 年 1 月先后参与了清陶能源 E + 轮、F++ 轮融资。

上汽集团十四五期间将在智能电动等创新领域投入 3000 亿元，全力加快自主创新步伐，全面向高科技企业转型。今年 3 月上汽集团创新研究开发总院正式成立，并于近期发布“七大技术底座”，包括“上汽星云”纯电专属系统化平台、“上汽珠峰”机电一体化架构、“上汽星河”氢能源专属架构三大整车技术底座，以及“蓝芯”动力总成系统、平台化“魔方”电池系统、“绿芯”电驱动系统、“银河”全栈智能车解决方案四大关键系统技术底座。其中，平台化“魔方”电池系统，采用 ONE PACK SIZE 统一尺寸平台化设计，长和宽的尺寸统一，厚度有 3 个系列；兼容磷酸铁锂、三元、高镍、掺硅补锂 4 个化学体系，并支持固态电池技术；44～150kWh 超宽电量梯度，从经济型到豪华大型产品都可以覆盖应用；在电池安全方面，创新打造行业领先的“零热失控”防护体系。