安谋科技发布两款自研处理器，并启动生态伙伴计划

IT之家 7 月 6 日消息，安谋科技（中国）有限公司（以下简称 “安谋科技” ）今天宣布正式推出自研新一代“星辰” STAR-MC2 车规级嵌入式处理器，以及面向多场景应用的全新“玲珑” V6 / V8 视频处理器。作为安谋科技自研 IP 业务的最新成果，两款处理器将进一步扩充安谋科技自研产品的布局版图，为智能物联网、汽车电子、移动终端、基础设施等领域提供更为丰富的产品解决方案，赋能智能计算生态的构建。

“星辰”STAR-MC2：车规级高性能嵌入式处理器

据官方介绍，“星辰”STAR-MC2 是首个本土研发、支持功能安全设计的车规级嵌入式处理器，基于最新的 Arm®v8.1-M 架构设计，在数字信号处理、信息安全、功能安全等方面进行了全面升级，能够帮助客户简化开发流程并加速产品上市，更轻松地应对智能物联网、汽车电子等市场的多样化需求。

图 1：“星辰” STAR-MC2 处理器概览

“星辰”STAR-MC2 处理器通过引入 Arm HeliumTM 技术，相较于上一代产品，实现了标量性能提升 45%，矢量性能提升 200%，人工智能（AI）处理能力提升了 9 倍，更高的计算密度和能效比能够满足智能物联网设备日益增长的性能要求。基于 Arm TrustZone® 技术以及对软硬件一体平台安全架构（PSA）方案的兼容，“星辰”STAR-MC2 能够充分保护物联网和车载设备的信息安全。此外，“星辰”STAR-MC2 处理器满足 ASIL-D (ISO26262)/SIL3 (IEC61508) 的要求，可帮助汽车芯片厂商简化芯片开发并加速符合车规级要求的认证。

在“星辰” STAR-MC2 处理器的研发过程中，安谋科技和 Arm 在产品规格定义、开发流程、微架构创新、生态扩展等领域展开了紧密合作，使“星辰” STAR-MC2 处理器融入了 Arm 在生态系统、应用程序、工具层上的优势，并在指令集、总线协议、调试方法、低功耗设计、标准软件库支持等方面都与 Arm 的技术体系保持一致，加速客户产品的应用落地。

“星辰” STAR-MC2 处理器不仅满足本土厂商在智能物联网、汽车电子等领域的前沿需求，安谋科技与 Arm 公司也正持续探讨面向海外市场授权该处理器的计划。

“玲珑” V6 / V8：面向多场景应用的高效视频处理器

据介绍，“玲珑” V6 / V8 视频处理器是为满足主流市场不断增长的 4K / 8K 实时编解码需求而设计的高效视频处理器，具有配置灵活可定制、编解码性能优异、面积小等优点，能够为手机终端、智能安防、汽车、数据中心、航拍记录仪、电视娱乐等应用场景提供高清视频编解码能力。

图 2：“玲珑”V6 / V8 视频处理器概览

“玲珑”V6 / V8 视频处理器单核性能可达 4K@30fps 编码或 4K@60fps 实时解码，针对不同应用场景分别提供 1-4 核、4-8 核等多种配置，轻松实现线性扩展，达到 8K@60fps 编码和 8K@120fps 解码的能力，既能够满足 AIoT 设备 4K / 8K 超高清摄像头需求，也支持数据中心单芯片超过 200 通道的编解码需求。“玲珑”V6 / V8 视频处理器支持长参考帧，节省传输带宽并显著提高图像质量。通过采用融合编解码的一体架构设计，“玲珑”V6 / V8 视频处理器能够有效减小芯片面积，显著节省存储空间并降低整体系统的成本和功耗。

对于此次两款新品的发布，安谋科技产品研发负责人刘澍进一步指出： “ ‘星辰’STAR-MC2 处理器强化了安谋科技在智能物联网、汽车电子领域的技术领先地位，‘玲珑’V6 / V8 视频处理器则和‘玲珑’ISP 处理器组成了更为完整的多媒体生态系统。从通用处理、人工智能、信息安全到图像、视频专用处理器，安谋科技的自研 IP 产品矩阵日益丰富。今后，安谋科技将始终围绕国内产业对核心技术的需求，持续推动产品技术的演进迭代，同时不断优化产品间的高效协同，与本土芯片设计企业携手成长。”

随着两款自研新品的亮相，安谋科技生态伙伴计划也随之启动。安谋科技称，将依托成熟的 Arm 技术生态与自研 IP 产品矩阵，通过战略合作、产品技术支持、协作项目、联合营销等形式与生态伙伴共建上下游产业生态，共同推动各领域的软硬件、解决方案、工具链、行业标准以及社区联盟等生态环节的发展，促进中国智能计算生态的创新和繁荣。