周三美三大股指全线收涨：中概股中主要科技股全面回落，蔚小理均大跌

北京时间 7 月 7 日消息，美联储发布的 6 月份政策会议纪要，凸显了其抑制通胀的决心，但同时表明可能会放缓加息步伐，并预测第二季度美国经济增长将会反弹，美股小幅收高。

截至收盘，道指涨 69.86 点，涨幅为 0.23%，报收 31037.68 点；标普 500 指数涨 13.69 点，涨幅为 0.36%，报收 3845.08 点；纳指涨 39.61 点，涨幅为 0.35%，报收 11361.85 点。

中概股中主要科技股全面回落，新能源车板块普跌，其中蔚来跌超 6%，小鹏汽车跌超 4%，理想汽车跌超 3%。

▼ 美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

▼ 中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

▼ 上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

▼ 下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

名创优品全球发售 4110 万股普通股发行价定为 13.8 港元

名创优品昨晚宣布了全球发售 4110 万股普通股的发行价，香港公开发售和国际发售的发行价均被定为 13.8 港元，合每美国存托股 7.08 美元，比美国存托股今天 7.78 美元的收盘价相比低 9%。根据港交所的批准情况，名创优品普通股预计将于 2022 年 7 月 13 日正式登录港交所主板，股票代码为“9896”。

▲ 名创优品发行价比美国存托股低 9%

名创优品还授予承销商超额配售权，可以以发行价再额外出售 616.5 万股普通股。扣除佣金等费用后，名创优品将从这次全球发行交易中进账约 4.757 亿港元（假设承销商没有行使超额配售权）。

华尔街看多阿里巴巴

部分华尔街最大的投资机构维持对阿里巴巴的看多态度，意味着尽管较 3 月中旬低点大幅上涨后，阿里巴巴股价可能还会上涨。彭博社的资料显示，与 5 月末的低点相比，华尔街对阿里巴巴未来 12 个月每股收益的预期上调逾 7%。过去一周，包括花旗和高盛在内的逾 10 家投资机构给予阿里巴巴股票“买进”评级。

▲ 阿里巴巴未来 12 个月每股收益预期被上调逾 7%

高盛日前发布投资报告称，“我们预计阿里巴巴市场份额的流失将会稳定下来，看好阿里巴巴继续拓展潜在市场的能力。投资公司 Jefferies 发布投资报告称，阿里巴巴解决了商家的部分“痛点”，彰显了其支持消费者方面的努力。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

▼ 下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

微软 687 亿美元收购动视暴雪交易遭英国反垄断机构调查

当地时间 7 月 6 日，英国竞争与市场管理局表示对微软斥资 687 亿美元收购动视暴雪的交易展开调查，对微软史上涉及金额最高交易的调查，旨在搞清楚它是否会影响市场竞争，“我们在考虑，如果这一交易完成，它是否会严重削弱包括英国在内的市场上的竞争”。

▲ 微软称将配合英国反垄断机构的调查

根据微软向包括 CNBC 在内的新闻机构发表的声明，它对英国反垄断监管机构的调查并不感到意外，并表示将配合调查。微软总法律顾问丽萨・坦济（Lisa Tanzi）在声明中说，“我们认为，监管机构对这一收购交易进行调查是恰当的。我们对游戏业务的运营有清晰的计划，认为这一交易将有利于游戏玩家、开发者和业界。”

英国反垄断机构调查亚马逊商城业务

英国竞争与市场管理局本周启动一项调查，调查亚马逊是否涉嫌影响商城上卖家的垄断措施，进而危害消费者利益，“我们将认真调查亚马逊是否利用第三方数据不公平提振自己的零售业务，是否偏坦使用其物流服务的卖家，这两种行为都会削弱市场竞争”。

▲ 德国联邦反垄断机构在紧盯亚马逊

德国联邦卡特尔局当地时间星期三表示，需要更密切地关注亚马逊，防止其打压市场竞争。它还认为，亚马逊在向第三方卖家提供商城服务方面处于主导地位。德国去年修订了法律，在监管企业的市场竞争行为方面授予联邦卡特尔局更大权力。