苹果 iOS 16 将支持在 Safari 中添加虚拟卡片，提高在线购物安全性

IT之家 7 月 7 日消息，据 9to5Mac 报道，苹果 iOS 16 为 Apple Pay 带来了一些新功能，包括 CarPlay 应用的支付 API、钱包应用的订单跟踪等。目前，从 iOS 16 beta 3 暗示将支持 Safari 中用于在线购物的虚拟卡片来看，苹果似乎一直在做其他一些改变。

9to5Mac 在 iOS 16 beta 3 的内部代码中发现，苹果一直在开发一个新系统，将虚拟卡与 Safari 浏览器集成在一起，以提高在线购物的安全性。

▲ 图源：9to5Mac

IT之家了解到，对于那些不熟悉的购物网站，部分银行和信用卡提供商提供了虚拟卡，支持为信用卡或借记卡生成一次性替代号码的选项。如果用户的卡数据泄露，便可以取消虚拟卡号，而不必向银行申请新卡。

根据 iOS 16 最新测试版的代码，Safari 最终将支持虚拟卡号。目前，Apple Pay 已为每笔交易提供了一个安全号码，但这项新功能可在不接受 Apple Pay 的网站上生效。

代码内容如下：

让这张卡在 Safari 自动填充中可用，并在网上购物时隐藏您的真实卡号。 继续使用您的卡。当网上购物时，它现在可以在 Safari 自动填充中使用，隐藏您的真实卡片信息。 为了增加安全性，该网站现在将使用虚拟卡号，并可在 Safari 自动填充中使用。

该功能似乎与谷歌在 Android 13 中引入的功能类似。目前，这一功能是否可供所有人使用、是否需要银行和卡提供商支持尚不清楚。