苹果 iPhone 14 / Pro 系列即将进入量产备货，相关供应商名单曝光

集微网消息 众所周知，对于苹果大部分供应商而言，业绩对苹果的依赖程度都非常高，这也意味着，苹果出货量的情况决定了供应商的业绩，尽管今年以来，智能手机出货量并不理想，但其实就苹果而言，其出货量并未出现下降，反而微幅增长。

在这种情况下，对于苹果核心供应商而言，无疑也有助于业绩的增长，尤其是在往年，在苹果发布下半年新机之际，A 股苹果核心概念股都会迎来一波狂欢。近来，据市场消息，苹果今年下半年新机 iPhone 14 即将进入量产阶段，那么，A 股苹果核心概念股是否会再次迎来狂欢呢？

苹果 iPhone 14 即将进入量产 经销商巨资拿货？

近来，据苹果分析师郭明錤发文表示，据其对国内的经销商和零售商的最新调研结果显示，苹果今年秋季推出的 iPhone 14 系列的需求将会比之前的 iPhone 13 系列更强更受欢迎，这些经销商和零售商为了确保 iPhone 14 系列供货稳定，不惜为此支付“有史以来最多的预付定金”。

郭明錤指出，苹果下半年发布的 iPhone 14 系列的预付定金明显要高于之前的 iPhone 13 系列，乃至于在某些地区的预付定金甚至高出了足足一倍。此外，据苹果零部件供应商和物流人士分析表示，今年 iPhone 14 系列的出货量可能会达到 9000 万部或者 1 亿部，尤其是中国市场的需求比较强，这将能够降低市场对 iPhone 14 系列上市后订单减少的担忧。

尽管郭明錤发文表示对 iPhone 14 系列出货量看好，但是在 7 月 4 日，据中国台湾《经济日报》报道称，市场有消息表示，由于苹果考虑通货膨胀导致消费缩紧，从而下调了 iPhone 14 系列新机的初期备货量目标，从上文提交的 9000 万部下降 10%。

对此消息，也有供应商表示，并没有接到苹果砍单的通知，iPhone 14 系列初期备货 9000 万部的目标仍不变。其还表示，按照苹果的习惯，首先要等新产品上市后看市场销量再来对后续产量进行调整，从目前来看，并不会一开始就下调备货目标，目前的备货和生产情况均处于正常状态。

郭明錤也表示，该传闻称台积电的 iPhone 14 订单减少 10% 与其调查不一致，他将维持此前判断的苹果 iPhone 14 系列今年下半年的出货量预期，零部件供应商和代工商对于 iPhone 14 系列的出货预期分别约为 1 亿部和 9000 万部。

而关于 iPhone 14 系列配置方面，据最新爆料，全新 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用 6.1/6.7 英寸 120Hz OLED 显示屏，搭载全新升级 A16 仿生处理器，提供 128GB-1TB 的四种存储规格，后置 4800 万像素主摄 + 1200 万像素 + 1200 万像素的三摄相机模组，分别配备 3200mAh 和 4323mAh 电池。

而 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 两个标准版本，爆料称两款新机搭载了 6.1/6.7 英寸 60Hz AMOLED 屏幕，后置双 1200 万像素摄像头，提供 128GB、256GB、512GB 三种内存配置和 6GB 运存，电池容量分别为 3279mAh / 4325mAh，仍将使用 A15 仿生芯片。

与此同时，按照以外的惯例，苹果下半年新机通常在 9 月份发布，而量产最快也会在 8 月份开始，目前零部件供应商已经开始为苹果供货，随后将运往富士康等代工厂进行组装生产，有报道认为，富士康郑州工厂预计将在 8 月份下旬开始进行大规模生产。

供应商名单曝光：A 股苹果概念股能否迎来狂欢

不可否认，如果 iPhone 14 系列销量届时真的很不错，那么势必会对核心供应商业绩有提振作用。那么，其核心供应商又有哪些呢？

据媒体报道称，首先是代工方面，富士康无疑是主要代工厂，不过，今年新增了国内的立讯精密，其今年正式为 iPhone 14 提供代工组装。

其次是面板方面，OLED 面板供应商包括三星显示、LGD 显示和京东方，其中三星显示是第一大供应商，而 LG 显示为苹果供应 LTPS 和 LTPO 型号面板，京东方则供应 LTPS 面板。

而在摄像头方面，富士康依然是后置摄像头的供应商，VCM 马达则也包括立讯精密，实际上，立讯精密通过资本运作，已经开始为苹果提供更多的服务，后续在苹果汽车方面，也不排除立讯精密将能够进入供应链。

机壳方面，据称采用钛合金机壳 + 不锈钢框架，这已经成为苹果近些年的标配，其中供应商包括鸿海、捷普绿点、蓝思科技等。

实际上，苹果在国内仍有众多供应商，有数据显示，在苹果前 200 家主要供应商中，中国大陆和中国香港供应商的占比超过 20%。

除了上述企业为苹果 iPhone 14 供应商以外，A 股仍有很多电子行业龙头企业为苹果供应商，包括：闻泰科技、歌尔股份、兆易创新、鹏鼎控股、欣旺达、深南电路、长电科技、东山精密、领益智造、大族激光、环旭电子、华工科技、奥普特、晶方科技、长信科技、水晶光电、信维通信、德赛电池、海目星、精测电子、长盈精密、华兴源创、安洁科技、利源精制、东尼电子、福蓉科技、依顿电子、精研科技、东睦股份、新纶科技、恒铭达、达瑞电子、科森科技、中石科技、燕麦科技、杰美特等。

实际上从今年 Q1 来看，苹果手机今年的销量还比较理想，在国内一线手机品牌出货量快速下跌的情况下，苹果整体的出货量不但没跌反而同步增长。

与此同时，随着下半年开始，智能手机和消费类电子市场需求的好转，这对于苹果等一线手机品牌而言无疑有利，如果按照郭明錤预估，苹果下半年发布的 iPhone 14 的市场需求将要比去年的 iPhone 13 要强，那么，对于 A 股核心供应商而言，也将能够助力其业绩的增长。实际上，据笔者与供应链厂商交流得知，绝大部分厂商认为下半年以智能手机为主的消费类电子情况将会出现好转，在这种情况下，苹果供应商能否再次迎来转折呢？