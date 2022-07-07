苹果为 AirPods/ Pro / Max 发布新版 Beta 固件

IT之家 7 月 7 日消息，在 6 月份的全球开发者大会上，苹果为开发者提供了几个 AirPods 系列耳机的测试版固件，包括 AirPods2、AirPods3、AirPods Pro 和 AirPods Max。苹果今天为其发布了最新的固件更新，版本号从 5A5282d 升级到 5A5304a。

IT之家提醒，新版 AirPods 固件仅限于开发者使用，各位开发者已经可以从苹果开发者网站的“更多下载”页面下载相关固件。

此外，安装测试版固件还需要运行 iOS 16 测试版的 iPhone 手机、运行 macOS Ventura 测试版的 Mac、Xcode 14 测试版，并支持 AirPods。

开发者需要将 AirPods 与 iPhone 配对，用数据线将 iPhone 连接到 Mac 上，在 Mac 上启动 Xcode 14 测试，导航到设置 → 开发者，并在 AirPods 测试部分选择预发布测试版固件，然后开启预发布测试选项即可，后续系统会自动 OTA 更新。

苹果公司表示，最新版的 Beta 版固件包括对自动切换功能的改进，修复了部分 bug，增强稳定性。

当开发者完成测试后，新版本的 Airpods 固件将应用于所有 AirPods 产品中，并将会在今年秋天与 iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura、tvOS 16 和 watchOS 9 正式版一同到来。