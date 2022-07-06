苹果美国商店补货 M1 Max 版 Mac Studio 翻新机：发货更快，能省下约 1342 元

IT之家 7 月 6 日消息，苹果上周开始销售翻新的 Mac Studio 机型，但库存很快在美国地区售罄。对于错过的客户，配备 M1 Max 芯片的基本款型号 Mac Studio 已在苹果翻新商店补货，售完即止。

配备 M1 Max 芯片（10 核 CPU 和 24 核 GPU），32GB 统一内存，512GB SSD 的 Mac Studio 配置售价为 1799 美元（约 12071.29 元人民币），在许多地区可在 1-2 天内交付，而同等全新 Mac Studio 型号的价格为 1999 美元（约 13413.29 元人民币），预计在 1-2 周内交付。

实际上，苹果官方销售的翻新 Mac 与全新型号几乎没有区别，因此这是获得 Mac Studio 折扣和更快交付的好机会。苹果表示，每台经过认证的翻新 Mac 都经过彻底清洁、测试，并重新包装在带有电源线和手册的新盒子中。

苹果的翻新产品享有 Apple 标准的 1 年保修和 14 天退货政策，并且有资格获得 AppleCare+ 保修服务。适用于 Mac Studio 的 AppleCare+ 订阅服务售价为 169 美元或 每年 59.99 美元。

苹果于 2022 年 3 月首次发布 Mac Studio 机型。在电脑背面，连接选项包括四个 Thunderbolt 4 端口、两个 USB-A 端口、一个 HDMI 端口、一个 10-Gigabit 以太网端口和一个 3.5 毫米耳机插孔用于高阻抗耳机。正面有一个 SD 卡插槽，以及 M1 Max 型号有两个的 USB-C 端口，M1 Ultra 型号拥有两个 Thunderbolt 4 端口。